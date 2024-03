Pd Spoleto soddisfatto per la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna - Tuttoggi.info

Il Partito Democratico, in Sardegna come a Spoleto, essendo il più votato della coalizione, ha dato il suo contributo determinante e anche questo è motivo di soddisfazione

Due anni e mezzo fa, a Spoleto, il cosiddetto “campo largo ” portò alla vittoria il centrosinistra, dopo otto anni di amministrazioni di segno opposto. Pd, M5S, Socialisti, IV, civici scesero in campo uniti e vinsero. A dimostrazione che l’unica strada percorribile per ottenere il primato è quella dell’alleanza. Oggi salutiamo con entusiasmo la vittoria in Sardegna di Alessandra Todde, donna, ex cervello in fuga, che mette a disposizione se stessa e le sue competenze per la sua terra malamente governata dal centrodestra negli ultimi cinque anni. Il Partito Democratico, in Sardegna come a Spoleto, essendo il più votato della coalizione, ha dato il suo contributo determinante e anche questo è motivo di soddisfazione.Rivolgiamo alla Todde e alla squadra che andrà a formare i più sentiti auguri di buon lavoro con l’auspicio che anche nei prossimi appuntamenti elettorali regionali e comunali il centrosinistra si presenti compatto.Infine un ringraziamento va alla nostra segretaria Ely Schlein che ha posto le basi per futuri successi elettorali.