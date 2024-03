Pd Spoleto, inaugurata la sede ristrutturata - Tuttoggi.info

Dalla sede del PD di Spoleto lanciata la ricandidatura dell'europarlamentare Camilla Laureti

Alla presenza di oltre 150 persone, tra iscritti e simpatizzanti, è stata inaugurata la sede del Pd di Spoleto, in viale Trento e Trieste ristrutturata. A fare gli onori di casa sono stati l’europarlamentare Camilla Laureti, il segretario e vicesindaco di Spoleto, Stefano Lisci, insieme all’on. Walter Verini e al consigliere regionale Michele Bettarelli. Presente anche il sindaco Andrea Sisti che, nel suo intervento, ha illustrato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale per risolvere il deficit di bilancio ereditato dalle precedenti giunte di centrodestra. Il sindaco ha inoltre tracciato la programmazione di importanti progetti che cambieranno in positivo il volto della città sul piano dello sviluppo economico, sociale e culturale. Dal segretario Lisci parole di soddisfazione per il ruolo svolto dal Pd spoletino in quanto principale forza della maggioranza. “Come gruppo dirigente – ha detto Lisci – abbiamo sostenuto, a suo tempo, la candidatura a sindaco di Camilla Laureti andando anche contro il parere di una parte del partito. Lo facemmo convinti che con lei sarebbe iniziato un progetto di rilancio dell’azione politica del nostro partito e i fatti ci hanno dato ragione”. L’on. Verini ha sostenuto la candidatura di Laureti alle prossime elezioni europee: una conferma che premia il lavoro svolto in questi anni. Il consigliere Bettarelli, nel sottolineare come i rapporti con il pd di Spoleto siano ottimi, improntati sul confronto costruttivo, ha ribadito che una rappresentante umbra al Parlamento europeo, competente e attenta come Laureti, significa rinsaldare il legame fra la Regione e Bruxelles, centrale per lo sviluppo del territorio. L’on. Laureti, in attesa della formalizzazione delle liste, ha dato la propria disponibilità a proseguire il percorso politico in Europa. Ed ha poi annunciato la propria presenza, ogni settimana, nella sede, per incontrare le cittadine e i cittadini interessati ad un confronto. “Il mio impegno politico è iniziato da questa sede e questa comunità -ha detto Laureti- ed era importante dunque ristrutturarla e valorizzarla. Qui avrò una stanza in cui, durante il week end, incontrerò ed ascolterò le persone che vorranno. Anche così si avvicina l’Europa ai territori e alle esigenze dei cittadini e si costruiscono le risposte più efficaci per loro. Anche così si costruiscono – ha concluso- gli Stati Uniti d’Europa”.