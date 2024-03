Pd Collazzone sostiene Laura Antonelli: “Nuovo progetto inclusivo e vicino ai cittadini” - Tuttoggi.info

“Il progetto di “Bene comune Collazzone”, che sostiene la candidatura a sindaco di Laura Antonelli, “è la ricetta giusta per la nostra comunità, che il Pd di Collazzone sosterrà convintamente alle prossime elezioni amministrative”. Lo scrive in una nota il Pd Collazzone.

“Si tratta – spiegano i dem – di un progetto inclusivo, che coinvolge, per ora, le forze civiche, popolari e progressiste del nostro paese ma necessariamente da aprire e condividere con tutte le migliori energie, anche provenienti da esperienze diverse, che intendono impegnarsi per Collazzone. Un progetto che saprà dare le giuste risposte alle sfide future che ci attendono. Si tratta di una nuova realtà unitaria che sarà un valore aggiunto per permettere a Collazzone di andare nella direzione della crescita e dello sviluppo”.

Il Pd di Collazzone – si legge ancora nella nota – “intende giocare un ruolo importante su questo fronte, mettendosi a disposizione della candidata sindaco in tutta la campagna elettorale, a partire dall’elaborazione di un programma che possa raccogliere le principali istanze che vengono dalla cittadinanza, collocandole all’interno delle azioni individuate come linee programmatiche e quindi riavvicinare, valorizzare, rilanciare, sostenere, ricostruire e aggregare. Di certo sarà imprescindibile un impegno forte per la difesa dell’ospedale di Pantalla, per la quale Collazzone si è già distinto. Chiara e netta anche la necessità di ricucire un tessuto sociale ricco ma lacerato”.