Pavimentazione stradale, a Terni "entro il 2023 il ripristino dei danni delle reti” - Tuttoggi.info

“Per quanto riguarda le pavimentazioni stradali delle vie cittadine, l’Amministrazione Bandecchi sta continuando a lavorare affinché i gestori delle reti tecnologiche si facciano carico di tutti i danni e di tutti i ripristini che sono di loro competenza”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore alle Manutenzioni e al Decoro urbano del Comune di Terni, Mascia Aniello.

“Dopo aver osservato il pessimo stato di molte strade comunali, il sindaco Bandecchi, appena insediato, aveva inoltrato una diffida ai diversi gestori responsabili dei tanti scavi mai ripristinati.

Si tratta di svariate decine di chilometri di asfalto danneggiato e abbandonato a se stesso da anni”.

Cronoprogramma coordinato

Nelle scorse ore gli operatori di suolo e sottosuolo sono stati convocati dal Comune per fare il punto sulla situazione degli scavi necessari e degli interventi di sistemazione: presenti Telecom-TIM, Open Fiber, Cogepa, ASM (tutti i servizi), SII e Umbria2, per concordare un cronoprogramma coordinato.

Tra le iniziative pattuite, si incroceranno per la prima volta i dati, evitando così che, una volta effettuati i ripristini, si intervenga subito dopo con nuovi scavi non pianificati, bruciando altre risorse e provocando problemi alla circolazione stradale urbana. L’Amministrazione ha indicato il mese di dicembre 2023 come termine ultimo per riparare i danni.