Paura per una rapina in banca a Spoleto, ma era un falso allarme - Tuttoggi

Attimi di panico dopo che è scattato l'allarme anti rapina all'Unicredit, situazione rientrata alla normalità in pochi istanti dopo l'intervento della polizia

È durato per fortuna pochi istanti l’allarme per una rapina in banca a Spoleto, nella centralissima viale Trento e Trieste.

La polizia è infatti intervenuta intorno alle 11.30 all’Unicredit dopo che pochi minuti prima è scattato l’allarme antirapina. Pochi istanti di panico, con gli agenti che hanno fatto allontanare anche le persone che si trovavano nello spazio dove ci sono le postazioni bancomat, e poi la paura è rientrata. Si è infatti scoperto che l’allarme è scattato per sbaglio, con il pulsante che serve per segnalare una rapina in corso che è stato spinto per errore da un dipendente della banca. Il tempo di chiarire che era tutto a posto e poi la situazione è tornata alla normalità.