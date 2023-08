Paura per un bimbo rimasto chiuso in auto, "liberato" dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Bimbo rimane chiuso in auto, la madre lancia l'allarme: sul posto vigili del fuoco e personale del 118

Paura a Città di Castello venerdì mattina per un bimbo rimasto chiuso dentro un’auto. A dare l’allarme è stata la madre del piccolo, di 17 mesi, dopo aver constatato che non poteva far uscire il figlio dal veicolo.

Sul posto, in via Antonio Labriola, i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno aperto l’auto, “liberando” il piccolo. Presente anche il personale del 118, che ha constatato le buone condizioni del bambino, il quale è stato riconsegnato alla madre, rimasta presente per tutto il tempo con i soccorritori.