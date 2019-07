Paura per un auto in fiamme a Monteripido, sul posto i Vigili del Fuoco

Attimi di paura e grande confusione intorno alle 17 di questo pomeriggio, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia è stata allertata per una vettura in fiamme in Via di Monteripido.

Gli operatori, giunti sul posto si sono trovati davanti l’auto avvolta dal fuoco, al centro della carreggiata, in un punto delicato per la circolazione stradale di Perugia-alta.

L’incendio, sulle cui cause al momento non ci sono indicazioni certe, è stato rapidamente spento e fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona. In corso la rimozione del mezzo e la pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.

