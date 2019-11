Paura in via Roma, trovata bomba durante gli scavi di Umbra Acque

Vasto spiegamento di forze, tra carabinieri, polizia municipale e, ora, anche artificieri antisabotaggio, in via Roma, nel quartiere Casella di Città di Castello. Durante gli scavi di Umbra Acque (impegnata in lavori di manutenzione idrica), proprio di fronte alla falegnameria Campi, è stata infatti trovata una bomba risalente al periodo bellico. In questi minuti si stanno predisponendo tutte le azioni per delimitare e mettere in sicurezza l’area e l’ordigno, il quale dovrà essere portato altrove per farlo brillare. Nel cantiere lungo la strada insiste il senso unico alternato dal semaforo e si sono venuti a creare alcuni disagi al traffico.

