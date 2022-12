Paura in Autogrill, tre uomini a volto coperto minacciano dipendente con una roncola - Tuttoggi

Stavolta però il colpo non è andato secondo i piani: da quanto emerge, infatti, il “palo” avrebbe gridato la ritirata per l’arrivo di una macchina all’esterno. E così i malviventi hanno preferito la fuga a mani vuote, creando comunque attimi di pure terrore nei presenti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Sansepolcro, che stanno ancora visionando i vari filmati delle numerose telecamere sotto osservazione. Non è escluso, neanche in questo caso, che i rapinatori siano gli stessi dei colpi messi a segno la scorsa antivigilia di Natale nel Tifernate. Il modus operandi del colpo in Autogrill è praticamente simile a quello del distributore di San Secondo, dove i ladri erano però armati di machete.