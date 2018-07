Paura a Orvieto, incendio in ristorante del centro storico

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio che, oggi pomeriggio (sabato 14 luglio), ha interessato un ristorante del centro storico di Orvieto. Il denso fumo uscito dal locale, in via della Misericordia, ha allarmato non poco i presenti e i numerosi turisti, molti dei quali hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Giunti immediatamente sul posto, i pompieri hanno evitato il peggio e domato le fiamme. A causare il rogo sarebbe stato un cortocircuito in un frigorifero in cucina.

