Paura a Gubbio per il tecnico della Lazio Marco Baroni, si sente male durante il pranzo e finisce in ospedale - Tuttoggi.info

Paura a Gubbio per il tecnico della Lazio Marco Baroni, si sente male durante il pranzo e finisce in ospedale Il mister si trovava in un noto ristorante della Città dei Ceri con la moglie, all'improvviso forti fitte allo stomaco e il trasporto a Branca in ambulanza | Si sarebbe trattato di una congestione

