Pattinaggio a rotelle, in 250 a Terni da tutta Italia per l’International cup - Tuttoggi.info

Due giornate di gare, domenica 23 e martedì 25 aprile 2023, sono in programma al Ciclopattinodromo “Renato Perona”

Due giornate di gare, domenica 23 e martedì 25 aprile 2023, sono in programma al Ciclopattinodromo “Renato Perona” in Piazzale Senio a Terni per l’“International Cup – XII° Memorial Daniele Pioli”, di pattinaggio a rotelle corsa su strada.

L’evento, che apre i World Skate 2023, è stato anticipato dagli organizzatori dell’Euro Sport Club rispetto alla precedente edizione svoltasi a ottobre, in vista di un collocamento fisso della manifestazione nel calendario europeo a partire dal 2025.