Patrocinio a film ‘filorusso’, manifestazione in piazza Matteotti

Manifestazione in piazza Matteotti. E intanto la deputata M5S Emma Pavanelli annuncia una interrogazione al ministro dell'Interno.

Manifestazione del popolo ucraino a Foligno, domenica prossima, 25 febbraio, a partire dalle 15 contro la concessione del patrocinio al film ‘filorusso’, che sarà proiettato proprio domenica a Palazzo Trinci. L’evento è stato lanciato dalla Comunità ucraina di Foligno e vedrà la partecipazione di ucraini provenienti da tutta Italia.

Le adesioni

All’evento hanno aderito diversi partiti e associazioni. Hanno aderito alla mobilitazione Pd, Foligno in comune, Foligno2030, PattoXFoligno, Movimento cinque stelle, Radicali, + Europa, Per, Foligno24, Azione, Italia viva, CiviciX, Civici Umbri, Libdem, Renew Europe, Ipu, Leleka.

L’interrogazione parlamentare

Sul tema si registra la presa di posizione della deputata M5S, Emma Pavanelli, che annuncia una interrogazione. “Un film propaganda finanziato dal governo Putin che tenta di glorificare l’invasione russa in Ucraina – spiega Pavanelli – sarà proiettato nella sala rossa di Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca civica e del Museo archeologico di Foligno, con il patrocinio del Comune. Sembra uno scherzo di pessimo gusto e invece è la triste realtà. Che nessun esponente della Lega abbia mai preso una posizione netta contro la Russia non è una novità. Che nessuno di loro lo abbia fatto neanche a seguito dell’improvvisa morte di Navalny, il maggiore oppositore di Putin è preoccupante. Che il sindaco della Lega di Foligno conceda il patrocinio e una sede istituzionale per la proiezione di un film finanziato da Putin, però, è davvero inaccettabile. Ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare per portare questa vergognosa decisione che mina l’unità della Repubblica e le posizioni assunte dal nostro Paese in sede internazionale all’attenzione del Ministro dell’interno che spero potrà adottare ogni iniziativa per porre fine all’ennesima follia leghista”.