Pastura "Pd a braccetto con teorie gender a scuola" | FdI sbeffeggia il suo consigliere - Tuttoggi.info

Quasi tre ore di consiglio comunale per discutere del Bilancio consolidato dell’esercizio 2023, ma, in sostanza, due ore per interventi su fatti personali, visto che si è parlato sostanzialmente quasi sempre dell’alleanza tra Bandecchi e il centrodestra per le Regionali. L’assemblea di Palazzo Spada di oggi, 30 settembre, oltre alla consueta opposizione del centrodestra ad AP (nonostante un insolito benevolo Bandecchi si fosse prodigato in complimenti alla precedente amministrazione Latini per come avevano iniziato a risanare il bilancio dopo il default raggiunto con Di Girolamo) si aggiunge una novità in seno ai banchi di FdI. Il consigliere Roberto Pastura, infatti, durante un suo intervento è stato bersaglio della mimica di disapprovazione, usiamo questa perifrasi per non dire altro, per una scena piuttosto grottesca (che si può vedere al punto 1:52:00 del video del consiglio sul canale youtube del Comune di Terni) da parte dei consiglieri Proietti Trotti e Cecconi, suoi colleghi in FdI.

Scontro Filipponi Pastura

Andiamo con ordine. In aula il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, ricorda le dichiarazioni di Roberto Pastura il giorno delle dimissioni del sindaco Bandecchi, essendo stato il consigliere di Fratelli d’Italia uno dei più aspri contestatori e oppositori del segretario di Alternativa Popolare, nei confronti del quale aveva usato parole non certo tenere. A questo punto Pastura non ci ha visto più e, nella sua risposta, ovviamente sempre per fatto personale, si è forse inoltrato in un terreno troppo scivoloso ed estremo, persino per i suoi ‘amici’ di partito. Eppure fino a quel momento il Pd non è che avesse fatto gran bella figura nel dibattito; ma ci ha pensato Pastura a rimettere le cose a posto.

“Pd amico dei gender”

Il consigliere di FdI è scatenato contro Filipponi: “Io rimango contrario a questa amministrazione, ma io non vado a fare campagna elettorale in Regione con chi poi va a proporre le teorie gender nelle scuole elementari”. I consiglieri di FdI non si sono potuti trattenere. Nel video si sente anche un verso di disapprovazione della Proietti Trotti con tanto di faccia contrita e ‘disgustata’ e il collega Cecconi che si accascia disperato sul proprio banco, inerme di fronte a tali parole. Evidentemente questa nuova alleanza ha creato qualche tensione di troppo anche nel partito della Meloni, oltre al fatto che le dichiarazioni del consigliere Pastura sono veramente sembrate decontestualizzate e fuori luogo.

© Riproduzione riservata