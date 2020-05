Pastorale giovanile social: con "Face to Face" Foligno e la Polonia insieme

Il Servizio diocesano di pastorale giovanile resta al fianco dei giovani della Diocesi di Foligno e propone un’esperienza di formazione in live su Facebook, dal 29 al 31 maggio prossimi. “Face to face… Amici più di prima”, si rivolge ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni e coinvolgerà anche i ragazzi della diocesi polacca di Skierniewice, con cui Foligno si è gemellata nel 2016, durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia (Polonia). Dall’11 maggio ci si potrà iscrivere tramite l’evento creato nella pagina Facebook della pastorale giovanile di Foligno o telefonando al numero 380.7121273 (Michele). #chiciseparera.

Il programma

La bozza del programma prevede, alle 21 del 29 la presentazionedell’attività ai partecipanti e introduzione al tema “L’amicizia” Momento di preghiera comunitario. Conoscenza tra i partecipanti, già divisi nei gruppi, attraverso delle dinamiche (ancora da definire) che saranno condotte dagli educatori. Il 30 maggio 2020

Ore 15:00 = Catechesi e lancio delle attività da svolgere in gruppo* Ore 19:00 = Restituzione del lavoro di gruppo. Il 31 maggio 2020

Ore 16:00 = Catechesi e momento ludico “Corona’s got talent” (dopo cena?)

L’attività

Quanto all’ipotesi di struttura dell’attività: Catechesi in italiano tradotta simultaneamente in polacco; Divisione, per un tempo stabilito a priori, in gruppi linguistici: gli educatori guideranno e indirizzeranno i ragazzi nella riflessione suggerita dalla catechesi; Incontro libero tra i componenti dei gruppi. Per ciascuno ci sarà un referente che convocherà gli altri partecipanti, sollecitandoli eventualmente a prendere parte alle attività in maniera puntuale e responsabile. Durante questa fase rimarrà aperta la pagina Facebook del gruppo, in cui i ragazzi potranno scrivere un loro pensiero (chi volesse mantenere l’anonimato, potrà inviare un messaggio privato agli educatori e saranno loro a trascriverlo nella pagina).

4) Momento di preghiera comunitario nel quale si potranno riprendere i feedback ricevuti dagli educatori da parte dei ragazzi durante l’incontro libero”.

L’iscrizione

L’iscrizione potrà avvenire tramite: 1) apposito evento creato su Facebook;

2) inviando un’email all’indirizzo sdpg.foligno@gmail.com; contattando il direttore della Pastorale Giovanile di Foligno, Michele Tufo. Al momento dell’iscrizione, i partecipanti dovranno consegnare anche l’informativa privacy. Per gli iscritti da fuori diocesi, è necessario il tramite di un sacerdote o di un educatore con i responsabili di “Face to face”. In preparazione alla tre giorni, si propongono alcuni momenti di preghiera comunitaria tra i giovani italiani e polacchi.