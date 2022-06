Passaro sfiora il successo a Milano: il primo titolo Atp è solo rinviato

Una nuova straordinaria settimana di risultati per l’allievo di coach Roberto Tarpani, che ha superato con grandi prestazioni il rumeno Ionel, il canadese Galarneau, il norvegese Durasovic e l’ungherese Marozsan prima di cedere al più esperto sudamericano, dopo aver avuto comunque due set-point non sfruttati nel primo set. Dopo le finali contro Rune a Sanremo e Musetti a Forlì, un altro avversario quotato per la sfida conclusiva della rassegna, che ha visto comunque Passaro competere alla pari.

Per questo, dunque, tanta soddisfazione e la consapevolezza che si sta percorrendo la strada giusta, con la Top-200 Atp sempre più vicina. Adesso il classe 2001 perugino si tuffa nell’avventura dei Giochi del Mediterraneo ad Orano, in Algeria, dove rappresenterà l’Italia insieme proprio a Roberto Tarpani, nelle vesti di capitano azzurro.

(Foto pagina ufficiale Aspria Tennis Cup)