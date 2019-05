Pasqui Srl, 50 anni sul mercato festeggiati con due nuovi macchinari

“Un vanto per la nostra città, per la comunità tifernate ed il settore dove opera con successo da decenni all’insegna dell’innovazione, continua ricerca e prospettive occupazionali crescenti. Un plauso al cavalier Giuseppe Pasqui, ai figli Valentina e Massimiliano a tutte le maestranze dell’azienda per l’attività svolta finora e per gli ambiziosi progetti futuri che oggi si concretizzano, con l’inaugurazione di un nuovo ciclo produttivo attraverso avveniristici macchinari e tecnologia d’avanguardia”.

E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta, intervenuto oggi (martedì 28 maggio) alla cerimonia dei 50 anni di presenza sul mercato della Pasqui coating, converting, printing, company, leader a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di materie prime per applicazioni industriali speciali e di trasformazione dei materiali autoadesivi in prodotti stampati personalizzati.

Il sindaco, accompagnato dal fondatore dell’azienda, il cavalier Pasqui, e dai figli Valentina e Massimiliano ha assistito, in occasione della Open House tenuta presso la sede di Cerbara, alla presentazione di due nuovi macchinari di tecnologia italiana e tedesca ultra avanzate, che permetteranno al prestigioso marchio tifernate un posizionamento più performante nell’ambito del mercato delle eccellenze made in Italy.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Giuseppe Pasqui, presidente della società – è stato quello di offrire una vasta gamma di prodotti ed un servizio personalizzato per ciascuno dei nostri clienti, sfruttando ed ampliando conoscenze tecniche grazie a sinergie con start up di ricerca avanzata, risorse tecniche d’avanguardia ed un’esperienza ormai consolidata in 50 anni di presenza sul mercato italiano ed estero”.

