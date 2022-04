Pasqua tra Umbria e Toscana, 12 appuntamenti per scoprire l'Altotevere - Tuttoggi

La 7^ edizione vede coinvolti ben 11 Comuni, si comincia da Sansepolcro (Ar) sabato 9 aprile. Eventi fino al 14 maggio

Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia torna Pasqua tra Umbria e Toscana, giunta alla sua 7^ edizione.

L’iniziativa culturale, organizzata dalla Diocesi di Città di Castello e la Direzione del Museo diocesano tifernate, propone ben 12 appuntamenti in 11 Comuni diversi (8 umbri e 4 toscani), per una sinergia interregionale e tutta altotiberina che si rinnova come ogni anno.

Gli 11 Comuni coinvolti

Insieme a tutti gli 8 Comuni della vallata umbra – Città di Castello, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Pietralunga e Umbertide – ci saranno dunque anche Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, e Pieve Santo Stefano, così come la partecipazione di Aboca Museum con sede a Sansepolcro.

“Obiettivo dell’appuntamento – ha detto Catia Cecchetti in sede di presentazione – è la riflessione sulla Resurrezione tramite eventi culturali che si terranno in chiese, musei, santuari, teatri e palazzi storici dell’Alto Tevere Umbro e Toscano, spazi di particolare bellezza spirituale, artistica e architettonica ma anche appuntamenti finalizzati alla valorizzazione di tale patrimonio: visite guidate, spettacoli teatrali, concerti, presentazione di libri e di restauri“.

Aprile

Il primo evento si terrà sabato 9 aprile, alle ore 15, a Sansepolcro, con visite guidate alle quattro Resurrezioni nelle Chiese e nel Museo Civico, con partenza dalla Cattedrale: biglietteria con prenotazione obbligatoria, massimo 20 persone (Tel. 0575732283 – 0575732231). Il secondo appuntamento vedrà la riconsegna di un importante restauro dell’Organo Morettini di Montone presso l’Auditorium San Fedele nel lunedì dell’Angelo 18 aprile: dalle ore 16.30 alle 19 si terrà la Giornata inaugurale aperta a tutta la città, alle ore 20.30 l’inaugurazione e a seguire, alle 21, il Concerto del Prof. Claudio Brizzi.

Terzo evento in programma è il concerto presso il Santuario di Santa Maria a Petriolo di Citerna, venerdì 22 aprile, alle ore 21, dal titolo Cinecittà – Musica del grande cinema Cinecittà Trio. Nel Comune di Pieve Santo Stefano l’evento si terrà al Teatro comunale “G. Papini” sabato 23 aprile, alle 21.15, con lo spettacolo Arezzo all’Opera con Beppe Arezzo (pianoforte) e Michele Arezzo (voce recitante). Quinto appuntamento dal titolo Educare lo sguardo – Laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni vedrà Monterchi come spazio privilegiato presso i Musei civici “Madonna del Parto” domenica 24 aprile alle ore 15.30: la prenotazione è obbligatoria, massimo due nuclei familiari (tel. 057570713 info@madonnadelparto.it).

Sempre in Toscana ad Anghiari si terrà una visita con il direttore Gabriele Mazzi alla mostra delle “Terre degli Uffizi”- “La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento” dal titolo Federico da Montefeltro ad Anghiari lunedì 25 aprile, alle ore 11, presso il Museo della Battaglia e di Anghiari: l’evento è con prenotazione obbligatoria, max 20 persone (tel. 0575787023 museobattaglia@anghiari.it). Il settimo evento in calendario si terrà nella Chiesa di Sant’Andrea a Selci nel Comune di San Giustino, venerdì 29 aprile, alle ore 21, dove si esibirà il Trio Musa in concerto composto da Mirko Taschini (oboe), Claudio Capanni (clarinetto) e Ruben Marzà (sax baritono).

Maggio

A Monte Santa Maria Tiberina venerdì 6 maggio, alle ore 21, nel suggestivo Palazzo Bourbon del Monte (nella foto) avrà luogo lo Spettacolo teatrale a cura di “Officina delle Arti” e “I teatranti” dal titolo Tutto mondo è paese. Ancora un concerto da Vivaldi a Strauss tra archi, opera e operetta nel programma degli eventi, vedrà esibirsi l’Orchestra da Camera de I Concertisti, diretta da Gianfranco Contadini, presso il Museo di Santa Croce a Umbertide sabato 7 maggio, alle ore 18, con Alessandra Benedetti Soprano. Il terzultimo appuntamento si terrà a Sansepolcro, promosso da Aboca Museum, domenica 8 maggio, alle ore 11, con una Visita guidata alle coltivazioni di collina dell’azienda “Passeggiata nel giardino medicinale”: l’iscrizione è obbligatoria su www.abocamuseum.it.

La presentazione del libro “L’Umbria di San Benedetto e San Francesco. Immagini di un cammino artistico e devoto” – Testi di: F. Marcelli, G. Bettin, V. Isacchi – Silvana editoriale, 2022 vede protagonista il Comune di Pietralunga, dove nella Sala Consiliare, giovedì 12 maggio, alle 19, si terrà l’appuntamento alla presenza del Vescovo diocesano Domenico Cancian e del Sindaco Mirko Ceci; a seguire gli interventi di Michela Sciurpa, Amministratore unico Sviluppumbria e di Fabio Marcelli, curatore della pubblicazione.

A chiudere la ricca compagine degli appuntamenti culturali con il 12° evento sarà il concerto dal titolo Over the rainbow – Canzoni della tradizione anglosassone, che si terrà sabato 14 maggio, alle ore 18, a Città di Castello, nel Salone San Giovanni Decollato, con l’esibizione del Coro Giovanile e di Voci bianche Octava Aurea di Perugia e la Classe di Canto della Scuola Comunale tifernate di Musica “G. Puccini”, con la pianista Mailis Pold e i Direttori Mario Cecchetti e Klara Luznik.