Pasqua in Umbria, laboratori e attività per le famiglie con bambini - Tuttoggi

Non può mancare all’elenco delle iniziative in prossimità della Pasqua il Museo dell’Ovo Pinto di Civitella del Lago, dove si svolge dal 17 Aprile al 1 Maggio la consueta mostra-concorso ispirata all’antica tradizione di decorare le uova per il periodo pasquale, aperta a tutti. A Pasquetta altre due iniziative da segnalare: una caccia botanica con concerto di musica medievale al Bosco di San Francesco di Assisi, ed una Caccia al Tesoro al Caos di Terni.

Inoltre il 16 Aprile anche una speciale visita guidata per bambini dai 6 anni al Museo Malakos di Città di Castello, per scoprire con lente e torcia le conchiglie provenienti da tutto il mondo, toccando, ascoltando e svelando enigmi ed indovinelli.

E dal 14 aprile a Perugia è in arrivo una nuova sezione espositiva a Palazzo Sorbello, realizzata in collaborazione col Museo del Giocattolo. Al suo interno il racconto il cambiamento di un’epoca attraverso i giocattoli: alla scoperta di oggetti in latta, teatrini e prime stampe di libri illustrati, fino alle stupefacenti lanterne magiche. Sempre a Perugia alla biblioteca di Villa Urbani il 21 ed il 28 aprile “Nota la differenza”, letture musicali per bambini da 0 a 6 anni; restiamo in biblioteca, dove un’avventurosa lettura è proposta ai bambini dai 6 ai 9 anni alla Biblioteca G.Eroli di Narni il 16 aprile.

In alcuni musei sono previste tariffe speciali formato famiglia, come ad esempio ad Amelia o in alcuni musei di Città di Castello ma in tantissimi altri musei del territorio le famiglie potranno trovare gratuità per bambini fino a 6 anni e riduzioni per ragazzi fino a 14 anni.

Per informazioni:

Museo del Vetro di Piegaro – 075 835 8525

Museo San Francesco di Trevi – 0742 381628

Palazzo Sorbello a Perugia – 075 5732775

Museo Malakos di Città di Castello – 075 855 2119

Biblioteca G.Eroli di Narni – 0744 726103

Rocca Perugina di Città della Pieve – 075 298840

Museo dell’Ovo Pinto di Civitella del Lago – 340 8995074

Bosco di San Francesco di Assisi – 075 813157

Caos di Terni – 0744 1031864

Biblioteca Villa Urbani, Perugia – 0755772960/2961

Umbria Culture for Family è un progetto della Regione Umbria finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.