Pasqua, in processione scalzi e incatenati per rivivere il Venerdì Santo | FOTO - Tuttoggi.info

Organizzata dalla Confraternita della Buona Morte, la processione del Cristo Morto di Cascia è tra le più suggestive dell’Umbria

Come da tradizione, venerdì 7 aprile a Cascia è andata in scena la Processione del Cristo Morto. Organizzata dalla Confraternita della Buona Morte, la rievocazione religiosa è partita dalla Basilica di Santa Rita e ha attraversato le vie della città, illuminata con fiaccole e accompagnata dalle solenni marce funebri della Banda, per offrire ai tanti fedeli un suggestivo momento di fede e preghiera.

La processione, legata dal 1329 al movimento dei disciplinanti di Cascia, ha radici tra i flagellanti che attraverso la fustigazione esortavano il perdono dei peccati. Dal 1700 la Compagnia dei Flagellanti diventa Confraternita della Buona Morte e i figuranti partecipano alla processione rigorosamente scalzi, incatenati e con la pesante Croce, vestendo anche gli abiti di ruoli nevralgici come Gesù, Erode, Pilato, Maria Maddalena e tanti altri.