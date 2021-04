Pasqua, 55 ceste per le famiglie del territorio dai ‘Corrieri della carità’

"Un modo per lasciare un segno di vicinanza alle persone"

Distribuite durante la Settimana Santa dai Corrieri della Carità 55 ceste pasquali destinate alle famiglie del territorio diocesano. Un modo – raccontano gli operatori – per lasciare un segno di vicinanza alle persone che più soffrono e vivere con loro, simbolicamente, la liturgia della settimana.

La colazione per la condivisione

“Nel cesto è presente la classica colazione di Pasqua umbra” – si spiega – una colazione povera e ricca insieme, “che si rifà alla nostra tradizione contadina” e che vuole nutrire sia il corpo che lo spirito. “Nel cesto abbiamo voluto inserire anche l’enciclica papale Fratelli Tutti – si conclude – insieme ad una preghiera per la benedizione della mensa pasquale (prodotta dall’Ufficio liturgico della Diocesi di Foligno) e alle meditazioni della via crucis realizzata dalla Caritas diocesana”.

“Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura – si legge in un passo dell’Enciclica – Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme![…] Da soli si rischia di avere dei miraggi. Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana!”.