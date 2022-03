Parto a Spello mentre l'ambulanza la porta in ospedale: mamma dà alla luce una bimba - Tuttoggi

Madre e figlia stanno bene, lieto evento 'in corsa'

Continua la lunga lista di bebè che ha fretta di nascere. Stavolta succede a Spello, dove una mamma di Santa Maria degli Angeli ha dato alla luce una bimba mentre l’ambulanza dell’ospedale di Assisi la portava a Foligno. La piccola e la mamma, secondo AssisiNews che per primo ha lanciato la notizia, stanno bene, e sono solo le ultime di una lunga serie di neonati frettolosi o che non nascono in ospedale.

A Perugia nel 2019, dopo che nessuno aveva aperto la sbarra per entrare nel parcheggio del reparto Maternità al Santa Maria della Misericordia, una mamma corcianese aveva partorito nel parcheggio, mentre nel 2016 una mamma 28enne aveva partorito un bimbo nel parcheggio dell’ospedale di Città di Castello. Infine, nel giugno 2020 a Santa Maria degli Angeli, infine, una neoamma aveva partorito nella macchina con cui, insieme a una congiunta, si stava recando a Perugia; sul posto anche il personale del 118, che ha portato madre e figlia al Santa Maria della Misericordia di Perugia.