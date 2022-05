Boom di accessi per vedere a un prezzo stracciato l'ultima di campionato e la finale di Conference League: scattati i sequestri

Partite, film e serie tv pirata: la Finanza chiude 40 canali Telegram e sequestra 500 risorse. L’operazione

del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza è stata condotta su delega dell’autorità giudiziaria di Napoli.



In previsione dell’ultima giornata del campionato di calcio di serie A e della finale di Conference League gli specialisti informatici delle Fiamme Gialle hanno registrato centinaia di nuovi servizi e di risorse dedite alla vendita di attività di IPTV mediante streaming illegali.

Numerosi canali Telegram – tra cui alcuni con oltre 20.000 iscritti – ne pubblicizzavano i vantaggi e la

convenienza offrendo in un unico abbonamento chiamato ‘Applicazione Ufficiale’, ad un prezzo irrisorio,

qualsiasi canale TV e PAY TV visibile in simultanea da qualunque dispositivo (Telefono, tablet, televisore,

Computer, etc) assicurando la possibilità di una prova gratuita della durata di un’ora, assicurando la garanzia di anonimato a vantaggio dei fruitori.