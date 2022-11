Partite e serie tv pirata, computer al setaccio in cerca di altri utenti e complici

Le indagini della polizia postale sul 46enne perugino indagato | Chi ha sottoscritto gli abbonamenti illegali rischia pesanti sanzioni

La polizia postale sta vagliando i cinque computer sequestrati al 46enne, residente a Perugia, indagato nell’operazione sullo streaming pirata, partita dalla Sicilia ed estesasi a mezza Italia. In tutto sono 70 le persone indagate, a vario titolo, perché considerate componenti dell’organizzazione che offriva abbonamenti illegali per vedere partite di calcio, film e serie tv dalle piattaforme Sky, Dazn, Netflix e Amazon Prime attraverso accessi pirata, a costi che variavano da 10 a 20 euro al mese per l’access senza limiti.

La polizia postale ha già fatto sapere che oltre alle 70 persone indagate si stanno controllando le posizioni dei circa 900mila utenti, che rischiano pesanti multe ed una denuncia penale.