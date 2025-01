Partecipanti da tutto il mondo per la Terni Half Marathon, record di iscrizioni  - Tuttoggi.info

Una Terni Half Marathon da record quella in programma domenica 12 gennaio sulle strade del centro cittadino. La manifestazione sportiva organizzata dall’Athletic Terni con il contributo della Fondazione Carit ha già battuto il numero di iscrizioni dell’edizione dello scorso anno. Ad oggi sono già oltre 600 i partecipanti alla Mezza Maratona e alla Metà Mezza ma il numero di presenti alla partenza in via Leopardi è destinato a crescere. Numeri in crescita costante anche nelle ultime ore per entrambe le gare.

Tra i top runner Daniele Meucci (Cs Esercito) campione europeo di maratona a Zurigo 2014, argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e nello stesso anno bronzo agli Europei di corsa campestre a Budapest, bronzo anche nei 10000 agli Europei di Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016, oltre alla conquista di 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. Olimpionico a Parigi 2024 e oro a squadre della mezza agli Europei di Roma. Sul velocissimo tracciato della Terni Half Marathon anche Alessandro Giacobazzi, oro agli europei di cross a squadre 2014 in Bulgaria e campione dei Giochi del Mediterraneo 2023 a Pescara nei 10000 metri.

Saranno rappresentati tutti i continenti del mondo, ad eccezione dell’Oceania. Parteciperanno atleti da Russia, Gambia, Nigeria, Germania (c’è il ritorno di Torsten Richter che nel 2021 fece il suo personale proprio alla Terni Half Marathon), Francia, Ungheria, Bielorussia, svizzera, Usa, Regno Unito, Egitto, Brasile, Kenya, Costa d’Avorio, Romania, Olanda, Giappone, Albania, Perù e naturalmente Italia.

In arrivo anche il keniano Simon Loitanyang, secondo lo scorso anno. Altri big in gara tra gli uomini nella Mezza Maratona da 21,097 chilometri ci sono Umberto Persi (Asd At Running), Italo Giancaterina (Asd Atl. Vomano), Pasquale Roberto Rutigliano (Atletica Pro Canosa) e i ternani Gianfilippo Grillo (#iloverun Athletic Terni), Jean Marc Diomande (#iloverun Athletic Terni), Marco Capocci (Amatori Podistica Terni) e Lorenzo Felici (Amatori Podistica Terni). Tra le donne grande attesa per Sara Carnicelli (Asd Imperiali Atletica) reduce dal secondo posto alla We Run Rome lo scorso 31 dicembre, Laura Biagetti (Calcestruzzi Corradini), Silvia Luna (Grottini Team Recanati), Paola Salvatori (Us Roma 83) e le umbre Lucrezia Vagnoli (Atletica Avis Perugia) e Fabiola Cardarelli (#loverun Athletic Terni). Nella Metà Mezza saranno al via con speranze di vittoria, tra gli altri, Riccardo Ridolfi (Atletica Winner Foligno), Leonardo Fagiolo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi) e Gloria Guerrini (#iloverun Athletic Terni). Particolarmente nutrita la pattuglia del team #iloverun Athletic Terni che sarà presente con oltre 70 iscritti.

Due le gare previste. La settima edizione della Mezza Maratona, manifestazione nazionale Bronze competitiva omologata FIDAL sulla distanza di 21,097 chilometri, gara è inserita nel calendario nazionale Fidal con omologazione valida anche per la World Athletics. La gara è anche aperta alle categorie Fispes. In programma anche la terza edizione della Metà Mezza, gara inserita nel calendario regionale umbro della FIDAL, che si disputerà su un giro oltre al lancio iniziale per una distanza di 10,660 chilometri. Il ritrovo previsto sulla partenza di via Leopardi (dove sarà collocato anche l’arrivo) è previsto alle 7.30 con partenza alle ore 10. Il ritiro dei pettorali avverrà al Village allestito nei pressi del negozio #iloverun in via Leopardi 1 a partire dal sabato, dalle ore 15, fino alla domenica mattina prima dello start.