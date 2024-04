Parrano, ricordata la figura del dottor Renzo Galanello - Tuttoggi.info

Nato a Parrano, dove è stato anche sindaco, Renzo Galanello studiò all’Università di Perugia dove avvenne l’incontro con il prof. Antonio Cao, di cui fu discepolo

E’ stata ricordata nello scorso fine settimana a Parrano, la figura del medico Renzo Galanello (nella foto), medico di fama internazionale, nativo di Parrano, e conosciuto soprattutto per l’impegno contro la talassemia, scomparso a Cagliari nel 2013. Per l’occasione si è svolto un incontro fra l’associazione nata nel 2023 proprio a Cagliari, che porta il suo nome e che è impegnata in progetti di ricerca sulla talassemia, e i rappresenti del Comune.

Il presidente dell’associazione Ivano Argiolas è stato ricevuto dal Sindaco, dal vice e dai consiglieri comunali alla presenza di alcuni parenti di Galanello. Nato a Parrano, dove è stato anche sindaco, Renzo Galanello studiò all’Università di Perugia dove avvenne l’incontro con il prof. Antonio Cao, di cui fu discepolo e che avrebbe segnato la sua carriera e la sua vita. Ieri si è svolta anche la visita al cimitero per rendere il saluto alla tomba del medico.