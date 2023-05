Parrano, iniziati i corsi per aspiranti apicoltori: "Il Comune sta investendo sulle api" - Tuttoggi.info

Sarà possibile visitare l’apiario di comunità il 28 maggio in occasione della manifestazione “Un tuffo nel medioevo”.

Sono iniziati, a Parrano, i corsi annuali per aspiranti apicoltori. A frequentare i corsi sono dodici persone provenienti da Parrano, da Cetona, Ficulle e Orvieto, seguiti da esperti del settore.

Sarà possibile visitare l’apiario di comunità il 28 maggio in occasione della manifestazione “Un tuffo nel medioevo”. “Il Comune – sottolinea il sindaco di Parrano – sta investendo sulle api nella convinzione che sia un passo significativo verso la tutela e la salvaguardia della biodiversità del territorio. L’impegno per proteggere questo prezioso insetto è testimoniato da alcuni interventi strutturali e gestionali”.

Nei lavori di consolidamento del versante est della rupe, infatti, sono state seminate molte qualità di fiori e piantate, in particolare 260 esemplari di Forsythia Linwood. I lavori, seguiti direttamente dalla Regione Umbria, oltre a dare risultati positivi per il consolidamento, hanno creato un vero e proprio parco naturale per le api.