Parrano, celebrate le Giornate degli Alberi e dell'Infanzia - Tuttoggi

Parrano in festa, nel piazzale antistante alla scuola De Sanctis, per la Giornata Nazionale degli Alberi e per la Giornata Mondiale dell'Infanzia.

A Parrano sono state celebrate, il 20 novembre scorso, la Giornata Nazionale degli Alberi e la Giornata Mondiale dell’Infanzia.

Hanno aderito il Comune e la scuola “Sante De Sanctis”, nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, la Fondazione Falcone e l’Arma dei Carabinieri.

“Un albero per il futuro”, 50.000 piantine per le scuole italiane da piantare entro il 2022

L’iniziativa prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50.000 piantine entro il 2022; aspira, di fatto, a sensibilizzare i più piccoli sull’importanza degli alberi. Oltre a ciò, però, “Un albero per il futuro” mira a un’azione concreta atta al contenimento dei cambiamenti climatici e alla conservazione ambientale.

Canzoni e poesie, ma anche articoli della Convenzione dei Diritti dei Bambini

La giornata si è svolta nel giardino antistante alla “Sante De Sanctis”, con la partecipazione degli agenti del raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, degli insegnanti, degli alunni e dei genitori. Gli studenti hanno letto articoli della Convenzione dei Diritti dei Bambini, cantato canzoni e recitato poesie. La scuola, poi, ha ricevuto da alcuni cittadini una donazione di libri e alberi da piantare.