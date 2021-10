Parco di via Montello, inaugurato impianto di illuminazione

Il sindaco Zuccarini: "Finalmente la giusta attenzione da anni"

Inaugurato impianto di illuminazione in via Montello. “Abbiamo inaugurato la riqualificata area verde di via Montello, con l’accensione del nuovo impianto di illuminazione che renderà l’intera zona oltre che maggiormente fruibile e vivibile, anche più sicura”. Lo ha affermato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

“Finalmente la meritata attenzione”

“Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’intera Amministrazione Comunale, e che va finalmente ad assicurare la meritata attenzione ad un’area particolarmente popolosa e strategica, che congiunge la prima periferia di viale Ancona con il centro storico”, ha sottolineato Zuccarini. “Siamo dovuti intervenire più volte, anche con misure straordinarie, sia per porre rimedio a vergognose situazioni di abbandono rifiuti e sporcizia del parco, che ad episodi di deprecabile vandalismo. Avevamo promesso di investire in quest’area e lo abbiamo fatto, mantenendo così fede all’impegno preso con i cittadini. Ricordo inoltre, che già nei mesi scorsi, numerose aree verdi dislocate nell’intero territorio comunale, erano state dotate di nuovi e moderni giochi e punti luce. Un ritorno alla vita ed alla piena socialità dipende anche da interventi come questi. Ringrazio il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni, Manuel Marani, Giannantonio Cicioni e Daniele Rosati dell’area lavori pubblici”.