Parco del Monte Subasio, la giunta assisana chiede più controlli ai forestali

Nel 2022 effettuati quasi 800 interventi, ma Proietti chiede di "schiacciare l'acceleratore"

Il Comune chiede più controlli nel parco del monte Subasio, anche alla luce degli ultimi episodi, tra cui uno anche terribile che ha scosso la comunità: il riferimento è alla morte di Davide Piampiano, tragicamente deceduto durante una battuta di caccia in una zona protetta del parco.

Per l’anno 2022, per la sola provincia di Perugia sono stati effettuati complessivamente 2983 controlli. Le Stazioni nella cui giurisdizione rientrano anche i territori del Parco Regionale del Monte Subasio (Nocera Umbra, Foligno e Assisi) hanno effettuato complessivamente 776 controlli. Ma come detto la giunta Proietti chiede di più. Negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli si è tenuto un incontro tra il sindaco Stefania Proietti, in qualità di presidente del Parco del Monte Subasio, il colonnello Gaetano Palescandalo e il tenente colonnello Loredana Farneti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, i tecnici del Comune Matteo Castigliego e Umberto Sergiacomi.