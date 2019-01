Parco Colfiorito, incontro divulgativo su “Gli uccelli e il freddo”

Si svolgerà domenica 3 febbraio, nella sede del Parco a Colfiorito, alle 16, l’incontro divulgativo “Gli uccelli e il freddo”, tenuto da Alfiero Pepponi della Lipu Umbria.

E’ una tematica di interesse visto che sono questi i giorni più freddi dell’anno, i cosiddetti giorni della merla. L’antica storia collega il freddo con gli uccelli. Gli esseri viventi alle nostre latitudini hanno messo in atto le strategie più ingegnose per difendersi e sopravvivere durante i rigori dell’inverno.

Gli uccelli in particolare intraprendono lunghi e faticosi viaggi per poter allungare la propria stagione riproduttiva, ma non tutti. Quelli che restano come sopravvivono? Il Parco di Colfiorito vi invita a conoscere questo aspetto e quali sono le modalità più idonee per intervenire anche singolarmente.

Dopo l’incontro, Gabriele Cirocchi guiderà i presenti alla visita della mostra di sue foto “La natura ci guarda”.

