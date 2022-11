Parcheggio San Pietro, non solo degrado, buio e infiltrazioni | Ora spuntano pure siringhe e...cucchiai - Tuttoggi

Non finisce di sorprendere (in negativo) la struttura a pochi passi dal centro di Gubbio | Il parcheggio (incompleto dal 2016), oltre ai suoi annosi problemi, è ormai diventato rifugio per i consumatori di droghe

Parcheggio di San Pietro, il degrado continua. Passano gli anni ma questa struttura a pochi passi dal centro storico di Gubbio, ancora incompiuta (agibile solo un piano su tre), continua a riservare sorprese, purtroppo tutte negative.

Oltre all’evidente stato di abbandono e incuria, infatti, con numerose infiltrazioni, scritte volgari (e pure esoteriche), rampe di scale al buio e l’ascensore che funziona a singhiozzo (sopratutto quello che porta in via Boncompagni), il parcheggio coperto è diventato anche “rifugio” per consumatori di droghe.