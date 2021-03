Parcheggio gratuito sulle strisce blu fino a Pasquetta

Prorogata fino al 5 aprile 2021 la sosta gratuita nei parcheggi di superficie del Centro Storico disciplinati a “strisce blu”

La Giunta Comunale ha prorogato fino al 5 aprile 2021 la sosta gratuita dalle ore 16:00 alle 22:00 in tutti i parcheggi di superficie del Centro Storico disciplinati a “strisce blu”.

Come per i precedenti, analoghi provvedimenti, a fronte dell’andamento della situazione epidemiologica e delle disposizioni nazionali in materia di divieto di spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni, l’Amministrazione Comunale intende ridurre quanto più possibile la penalizzazione che, da lungo tempo ormai, stanno subendo le attività economiche e commerciali del centro storico oltremodo danneggiate dal forte calo dei flussi turistici, attuando misure finalizzate ad agevolare la mobilità e l’accesso alle attività economiche soprattutto da parte dei cittadini residenti nel territorio comunale.

Alla scadenza del provvedimento torneranno in vigore le tariffe già stabilite per l’utilizzo dei parcheggi a strisce blu.