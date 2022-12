Parcheggi Terni, le 'strisce blu' finiscono all'attenzione dell'Antitrust - Tuttoggi

Parcheggi, cosa contesta “Codici”

In estrema sintesi, secondo quanto si legge in una nota dell’associazione Codici “quando si istituisce un’area di sosta a pagamento, il Comune deve predisporre un numero adeguato di aree in cui il parcheggio è gratuito. Non solo. In caso di multa per mancato o insufficiente pagamento della tariffa oraria e di ricorso in cui si contesta l’inesistenza o l’inadeguatezza delle strisce blu, l’onere della prova ricade sul Comune ed in assenza di prova, la sanzione deve essere annullata. Occorre verificare se il Comune possa predisporre arbitrariamente parcheggi di superficie a pagamento in gran parte del territorio comunale e poi affidare la riscossione del dovuto ad una società privata partecipata, la Terni Reti, senza neanche aggiornare le tariffe con un apposito provvedimento”.

In attesa del verdetto dell’Autorità, Codici resta a disposizione dei cittadini per chiarimenti al numero 06.55.71.996 e all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.