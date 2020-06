Parcheggi: sabato non si paga, giovedì e venerdì fino alle 17,30

I parcheggi a pagamento (di superficie) diventano gratuiti in alcuni orari a Terni. La Giunta comunale ha infatti deliberato che in alcuni giorni ed orari non si pagherà la sosta sulle strisce blu. In particolare il giovedì e venerdì dopo le 17,30 i parcheggi saranno gratuiti, così come il sabato per l’intera giornata (ore 8 – 20). E non è l’unica misura varata oggi dal sindaco Leonardo Latini e dai suoi assessori.

Le misure del Comune per la ripartenza

Alle misure già adottate nelle scorse settimane per accompagnare e sostenere la ripartenza della città e in particolare delle attività economiche danneggiate dalle conseguenze dell’epidemia (sulla Tosap e sulla Tari messe a punto con gli uffici finanziari e con l’assessore Orlando Masselli), infatti, se ne aggiungono alcune altre deliberate stamattina dalla Giunta comunale.

“Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione alle esigenze di cittadini e delle categorie più in difficoltà – dice il sindaco Leonardo Latini – e procederemo anche nelle prossime settimane con l’applicazione di questi e altri interventi, modulandoli a seconda della situazione generale che continuiamo a monitorare“.

Abbonamento gratuito per il bike sharing

Oltre alla riduzione degli orari in cui i parcheggi entro le strisce blu sono a pagamento, la Giunta ha varato anche un’altra misura.

Il Comune di Terni concederà a titolo gratuito l’abbonamento per l’uso delle biciclette del sistema di bike sharing del Comune di Terni “Valentina” con il coinvolgimento dei commercianti del centro e secondo modalità che saranno presto comunicate a cura degli uffici della mobilità.

La campagna di comunicazione

Infine, in collaborazione con l’associazione Terni col cuore e con il sostegno della Ternana Calcio, sarà lanciata già nei prossimi giorni una campagna di comunicazione, con lo slogan “Forza Ternani”, con l’obiettivo di incoraggiare le attività economiche locali verso la ripresa, per sottolineare la bellezza dell’arte, degli eventi, del paesaggio legati alla nostra città e del suo territorio.

I commenti sui parcheggi

“La misura adottata per rendere gratuiti i parcheggi di superficie a strisce blu giovedì e venerdì pomeriggio e nell’intera giornata di sabato sarà immediatamente operativa, a partire da domani”, spiega l’assessore alla mobilità Leonardo Bordoni.

“Riteniamo che sia una soluzione importante per agevolare cittadini e commercianti di tutta l’area ternana”, aggiunge l’assessore al commercio Stefano Fatale, che si aggiunge alle altre alle quali abbiamo lavorato collegialmente con tutta la Giunta. “Insieme all’associazione Terni col cuore”, aggiunge l’assessore alla cultura Andrea Giuli, “abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo alla città, ai ternani e ai nostri ospiti per la ripartenza, per cercare di migliorare l’attrattività del nostro territorio”.

Concesse 70 richieste per l’occupazione suolo pubblico

Intanto si sta procedendo con l’esame delle quasi cento richieste ricevute per l’occupazione suolo pubblico sulla base delle nuove regole: sono state tutte verificate e 70 sono già state concesse, mentre per le altre abbiamo chiesto integrazioni e chiarimenti che stanno giungendo agli uffici in questi giorni.