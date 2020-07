Parcheggi, marciapiedi e strade, zona Aldo Moro cambia volto - Tuttoggi

Il Consiglio comunale ha approvato il programma urbanistico per la zona Gubbio Est, che ha come obiettivo la ricucitura urbana e la sistemazione di alcune aree pubbliche.

“Grazie a tale approvazione all’unanimità – spiega oggi l’assessore Alessia Tasso – stanno per partire importanti lavori in un’area strategica del nostro territorio, quella adiacente alla scuola Aldo Moro. A fronte della possibilità di edificare un’area vastissima, verranno peraltro attivati solo 1000 metri quadrati, in linea con le finalità di risparmio nel consumo di suolo che hanno ispirato anche la variante urbanistica”.

Saranno realizzati edifici unifamiliari su un livello con grandi aree verdi ed effettuate alcune opere di interesse pubblico. Su tutte, il parcheggio di fronte alla scuola Aldo Moro, il rifacimento dei marciapiedi, ad oggi sconnessi e rovinati, e della viabilità circostante

Il programma urbanistico è online da questa mattina e può essere consultato e visionato in modo tale da poter presentare osservazioni e opposizioni. Eventuali note dovranno essere dirette al sindaco entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione, ovvero martedì 27 luglio.