Parata nazionale Bandiera, Foligno miglior compagnia d'Italia U18

Il risultato nella competizione svolta a Foligno

Per il secondo anno consecutivo il Gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Foligno” si conferma come miglior compagnia d’Italia U18. A rendere la vittoria ancora più preziosa il fatto che questo risultato sia arrivato nella propria città. Il gruppo è stato infatti l’organizzatore della XII Parata Nazionale della Bandiera U18. Merito del raggiungimento di questo traguardo sono stati i risultati raggiunti nelle singole discipline. Foligno è, infatti, andata a podio in 14 gare su 15, ottenendo addirittura l’oro in 7 di queste.

I ringraziamenti

Il Gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Foligno ci tiene a ringraziare tutte le persone e le realtà senza le quali non sarebbe stato possibile organizzare e ospitare un evento di tale portata: in primis gli associati tutti e tutti i genitori dei ragazzi, veri protagonisti dentro e fuori il quadrato di gara; il Comune di Foligno e la Lega Italiana Sbandieratori, patrocinanti e sostenitori dell’evento; l’Ente Autonomo Giostra della Quintana e i suoi rioni, collaboratori stretti dell’associazione; la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che ha creduto in questo progetto fin dalla sua nascita. E, in fondo, ma non per importanza, tutte le attività e realtà del territorio folignati e limitrofi che hanno sostenuto l’organizzazione del campionato attraverso interventi diretti e non: dalla realizzazione dei premi alla fattura delle medaglie, dalla fornitura dei pasti agli aiuti più disparati. A seguire in dettaglio tutti i podi ottenuti dal gruppo.

1° posto categoria Assolo Musici U12

1° posto categoria Assolo Musici U15

1° posto categoria Assolo Musici U18

2° posto categoria singolo di bandiera U12

2° posto categoria singolo di bandiera U15

2° posto categoria singolo di bandiera U18

3° posto categoria coppia U15

1° posto categoria coppia U18

3° posto categoria piccola squadra U12

1° posto categoria piccola squadra U15

1° posto categoria piccola squadra U18

3° posto categoria grande squadra U12

2° posto categoria grande squadra U15

1° posto categoria grande squadra U18