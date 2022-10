Parassita nel pesce fresco, denunciato responsabile di un supermercato

Il controllo effettuato presso il supermercato è stato molto approfondito nel reparto dei prodotti ittici freschi. Nell’ambito dell’ispezione igienico-sanitaria e amministrativa svolta, i Nas hanno irrogato la sanzione amministrativa di 2.000 euro a causa dell’inosservanza delle procedure sulla corretta prassi igienica degli alimenti (Art. 6 co. 7 e co. 8 D. Lgs. 193/2007). I carabinieri hanno anche effettuato il campionamento di alcuni prodotti ittici freschi al fine di procedere alle analisi di laboratorio per verificare l’eventuale presenza del parassita Anisakis.

Le analisi di laboratorio effettuate, il cui esito definitivo è arrivato nelle ultime ore, hanno riscontrato la presenza di larve di Anisakis in alcuni merluzzi freschi campionati dal banco della pescheria. Il parassita e le sue larve, se vitali, possono costituire un rischio per la salute umana provocando reazioni allergiche o parassitosi nel caso di ingestione di pesci crudi contenenti le larve.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno quindi deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto il socio amministratore rappresentante della società, ai sensi dell’articolo 5 lettera b) della legge 283/1962 per la detenzione ai fini della vendita di prodotti ittici invasi da parassita.