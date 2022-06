Paradriving Umbria, tra Cortona e Assisi un'iniziativa di inclusione con i cavalli | Foto - Tuttoggi

Arrivata ad Assisi in giornata l’iniziativa “Paradriving Umbria”, il primo viaggio in carrozza per disabili.

L’evento è partito dall’Eremo francescano “Le celle” di Cortona con sei carrozze, provenienti da diverse parti d’Italia, e circa 35 partecipanti tra ragazzi con disabilità e accompagnatori che viaggeranno per 120 km tra Toscana e Umbria, nello specifico Castiglione del Lago, Pozzuolo, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Solomeo, Perugia, Torgiano e Cannara.