Papiano, i 100 anni del monumento di Caduti: ricordare per non dimenticare

Nel fine settimana le cerimonie per ricordare i 64 compaesani che hanno perso la vita nelle due Guerre mondiali

Ricordare per non dimenticare. Questo il messaggio inviato dalla comunità di Papiano (Marsciano), che ha celebrato i 100 anni del monumento ai Caduti nelle due Guerre mondiali, alla memoria dei compaesani che hanno dato la vita in nome della patria.

L’evento nel fine settimana, organizzato dall’associazione paesana “Historiae” coordinata da Giannantonio Chiocci, è iniziato con l’inaugurazione della “cabina libreria”, ovvero una cabina telefonica riadattata a spazio per lettura, che ha visto protagonisti i bambini della scuola primaria del paese.