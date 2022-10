Papiano celebra i 100 anni dall’inaugurazione del monumento ai caduti - Tuttoggi

Le celebrazioni domenicali inizieranno alle 09.45 con la sfilata, che culminerà in piazza della Vittoria, della Filarmonica di Papiano e della Fanfara dei Bersaglieri cui seguirà la celebrazione di una messa in piazza con l’accompagnamento del Coro di Cerqueto. Alle ore 11.00 è in programma il saluto delle autorità civili, con il sindaco Francesca a Mele, e militari e la commemorazione dei caduti con lo svelamento della targa commemorativa del centenario e la deposizione della corona. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle associazioni locali e del presidente dell’Associazione nazionale ex internati di Perugia, Marco Terzetti. La mattinata si chiude con il concerto dell’associazione Chorus Marsciano e un momento conviviale in piazza. Anche per domenica, in caso di maltempo, sono previste variazioni al programma con la messa che si svolgerà a partire dalle 10.00 nella chiesa parrocchiale mentre il resto delle iniziative, con gli interventi delle autorità e delle associazioni e lo spettacolo musicale del Chorus, si svolgeranno a partire dalle 11.00 presso la sala polivalente del Parco verde.