Papà in sala parto, il nuovo protocollo del Santa Maria di Terni - Tuttoggi.info

I papà potranno assistere al parto con taglio cesareo programmato. Lo prevede il nuovo protocollo di umanizzazione delle cure al Santa Maria di Terni. Fino ad oggi, l’accesso alla sala operatoria durante il taglio cesareo era precluso ai familiari per stringenti requisiti di asepsi, sicurezza e gestione del rischio intraoperatorio. L’introduzione di un protocollo dedicato, condiviso tra équipe ostetrica, anestesiologica e direzione sanitaria, consente ora la presenza del padre nel rispetto degli standard clinico-organizzativi.

Nuovo protocollo

Il nuovo protocollo è già realtà dal 6 marzo e oggi diventa strutturale. “Anche solo poter stringere la mano alla partner durante il cesareo è una grande conquista”, sottolineano la dirigente ostetrica Nicoletta Bruschini e la coordinatrice ostetrica Antonella Martoni. “Accompagnare i papà fuori dalla porta era sempre un momento di dispiacere per tutti, anche se agivamo nel rispetto delle norme”. Il risultato è frutto di un lavoro che ha coinvolto l’intero team della sala parto, la direzione di presidio guidata dal dottor Massimo Rizzo e il gruppo anestesiologico del blocco Parto coordinato dalla dottoressa Rita Commissari e dal dottor Giuseppe De Masi, che hanno progettato un percorso strutturato e sicuro per conciliare la presenza del genitore con i rigorosi standard sanitari.

Come spiega la dottoressa Annalisa Bizzarri, anestesista di sala parto e ideatrice del percorso, “questo è il primo passo verso il taglio cesareo dolce. La presenza del padre e il contatto pelle a pelle immediato e ininterrotto con il neonato favoriscono la costruzione del legame familiare e rispettano la naturalità della nascita, anche quando avviene in sala operatoria”. “La presenza del papà è cruciale, dà sicurezza, serenità e una forza inattesa alla partner. Da spettatore esterno, il padre diventa protagonista attivo dell’evento nascita, nel pieno riconoscimento del suo ruolo genitoriale” evidenzia la dottoressa Natalina Manci, direttrice della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.

Fondamentale anche il contributo dei neonatologi, guidati dalla dottoressa Federica Celi, che accompagnano il neonato fin dai primi secondi di vita e durante la cosiddetta ora sacra, accanto ai genitori. Il percorso è stato reso possibile anche grazie al lavoro della ginecologa Elisa Iazzetta, dell’anestesista Francesca Belloni e dell’ostetrica Vanessa Angelici. Con l’apertura delle porte della sala operatoria ai papà, il Santa Maria di Terni compie così un passo significativo verso una sanità sempre più centrata sulla persona, dove sicurezza clinica e dimensione umana procedono insieme.