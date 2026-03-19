 Papà in sala parto, il nuovo protocollo del Santa Maria di Terni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Papà in sala parto, il nuovo protocollo del Santa Maria di Terni

Redazione

Papà in sala parto, il nuovo protocollo del Santa Maria di Terni

I papà potranno assistere al parto con taglio cesareo programmato. Lo prevede il nuovo protocollo delle cure al Santa Maria di Terni
Gio, 19/03/2026 - 12:06

Condividi su:

I papà potranno assistere al parto con taglio cesareo programmato. Lo prevede il nuovo protocollo di umanizzazione delle cure al Santa Maria di Terni. Fino ad oggi, l’accesso alla sala operatoria durante il taglio cesareo era precluso ai familiari per stringenti requisiti di asepsi, sicurezza e gestione del rischio intraoperatorio. L’introduzione di un protocollo dedicato, condiviso tra équipe ostetrica, anestesiologica e direzione sanitaria, consente ora la presenza del padre nel rispetto degli standard clinico-organizzativi.

Nuovo protocollo

Il nuovo protocollo è già realtà dal 6 marzo e oggi diventa strutturale. “Anche solo poter stringere la mano alla partner durante il cesareo è una grande conquista”, sottolineano la dirigente ostetrica Nicoletta Bruschini e la coordinatrice ostetrica Antonella Martoni. “Accompagnare i papà fuori dalla porta era sempre un momento di dispiacere per tutti, anche se agivamo nel rispetto delle norme”. Il risultato è frutto di un lavoro che ha coinvolto l’intero team della sala parto, la direzione di presidio guidata dal dottor Massimo Rizzo e il gruppo anestesiologico del blocco Parto coordinato dalla dottoressa Rita Commissari e dal dottor Giuseppe De Masi, che hanno progettato un percorso strutturato e sicuro per conciliare la presenza del genitore con i rigorosi standard sanitari.

Come spiega la dottoressa Annalisa Bizzarri, anestesista di sala parto e ideatrice del percorso, “questo è il primo passo verso il taglio cesareo dolce. La presenza del padre e il contatto pelle a pelle immediato e ininterrotto con il neonato favoriscono la costruzione del legame familiare e rispettano la naturalità della nascita, anche quando avviene in sala operatoria”. “La presenza del papà è cruciale, dà sicurezza, serenità e una forza inattesa alla partner. Da spettatore esterno, il padre diventa protagonista attivo dell’evento nascita, nel pieno riconoscimento del suo ruolo genitoriale” evidenzia la dottoressa Natalina Manci, direttrice della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.

Fondamentale anche il contributo dei neonatologi, guidati dalla dottoressa Federica Celi, che accompagnano il neonato fin dai primi secondi di vita e durante la cosiddetta ora sacra, accanto ai genitori. Il percorso è stato reso possibile anche grazie al lavoro della ginecologa Elisa Iazzetta, dell’anestesista Francesca Belloni e dell’ostetrica Vanessa Angelici. Con l’apertura delle porte della sala operatoria ai papà, il Santa Maria di Terni compie così un passo significativo verso una sanità sempre più centrata sulla persona, dove sicurezza clinica e dimensione umana procedono insieme.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Teatro Lirico Sperimentale vince Premio Speciale Abbiati. Torna la rassegna musica e parole

Spoleto

Lavori al pronto soccorso di Spoleto, sopralluogo di Lisci e Noto | Foto

Spoleto

Litiga in centro a Spoleto e oppone resistenza ai Carabinieri, arrestato

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Smantellata fabbrica clandestina sigarette, maxi sequestro tra Sicilia e Veneto

Top News ITALIA

Crosetto “Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondo”

Pillole Italpress

Rapine violente per strappare collane d’oro in centro, 4 arresti a Torino
Pillole Italpress

Blitz a Roma nella filiera della droga “a due”, 4 arresti tra pusher e vedette

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!