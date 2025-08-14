 "Papà ho rotto il telefono, mandami 800 euro", ma è una truffa: denunciato 25enne - Tuttoggi.info
“Papà ho rotto il telefono, mandami 800 euro”, ma è una truffa: denunciato 25enne

Redazione

"Papà ho rotto il telefono, mandami 800 euro", ma è una truffa: denunciato 25enne

Gio, 14/08/2025 - 13:44

Gio, 14/08/2025 - 13:44

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato del Commissariato di PS di Assisi, a seguito di denuncia presentata dalla vittima, ha denunciato un 25enne, residente fuori regione, per il reato di tentata truffa.

Nello specifico, il denunciante, un 86enne, ha riferito agli Agenti di aver ricevuto un messaggio dove un soggetto ignoto, spacciandosi per sua figlia, gli riferiva di aver rotto il telefono e di aver bisogno di soldi per riacquistarlo, chiedendo, a tal fine, un accredito di 800 euro da effettuare tramite bonifico al numero di conto corrente dallo stesso indicato.

A quel punto, l’86enne, insospettitosi, ha preso tempo e si è recato sul luogo di lavoro della figlia dove ha appurato che non era stata lei a richiedere il suo aiuto e che si trattava di un tentativo di truffa. Dopo la denuncia, i poliziotti hanno effettuato alcuni approfondimenti sul numero di telefono utilizzato riuscendo, in poco tempo, a risalire all’intestatario, 25enne già noto alle forze dell’ordine per via delle numerosissime denunce sporte nei suoi confronti, su tutto il territorio Nazionale, per reati di truffa effettuati con le medesime modalità.

