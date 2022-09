"Viva il Papa", Francesco ad Assisi firma un patto con i giovani per l'economia del futuro - Tuttoggi

The Economy of Francesco da oggi cambia passo: mille giovani economisti, imprenditori e changemakers firmano un patto col Papa

Con i giovani di The Economy of Francesco si danno del tu, come i quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo della nota canzone. E in effetti è un po’ così, visto che il Pontefice ha scelto loro, mille giovani da tutto il mondo in rappresentanza delle migliaia che hanno lavorato per tre anni (basti pensare che nel 2020, prima della pandemia, avrebbero dovuto essere in tremila), per “cambiare musica”, e nello specifico l’economia, rendendola più umana.



The Economy of Francesco da oggi cambia passo: dopo tre anni di lavoro online finalmente i giovani si sono incontrati in presenza per raccoglierei frutti di tre anni di lavoro e suggellare l’impegno con la firma di un Patto con Francesco che include anche le tematiche elaborate in questi tre giorni di incontri. Linee guida che dovranno diventare azioni concrete per arrivare a un mondo più equo e giusto; azioni anche personali, visto che i giovani, in una giara preparata dagli ospiti del Serafico – e decorata di un fiore con tralci di vite – hanno inserito anche le loro promesse personali”. La vita ricorda il vino e la giara ricorda quella di Cana che accolse l’acqua trasformata in vino da Gesù Cristo, segnando il primo miracolo e con esso l’avvio di un percorso di cambiamento profondo per tutta l’umanità. Il grande vaso sarà depositato nel giardino della Porziuncola, in ricordo del luogo da dove sono partiti i primi frati in missione, sulle orme di Francesco.



“Dietro questa giara decorata – spiegano dal Serafico – c’è tutta la visione dell’Istituto Serafico, dove si crede profondamente che l’assistenza non si esaurisca solo in atti ‘tecnici’ e in pratiche mediche, ma debba invece portare alla crescita e alla valorizzazione completa della persona. E questo tipo di crescita, questa attenzione al valore di ogni vita, è proprio alla base del messaggio che il Serafico ha voluto presentare a The Economy of Francesco: una nuova visione della società in cui anche la voce dei più fragili diventa una risorsa per la crescita di tutti”.

L’arrivo di Papa Francesco

L’elicottero con a bordo il Papa è decollato alle 9 dall’eliporto del Vaticano, per atterrare mezz’ora dopo in un’area antistante la zona del Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli: ad attenderlo il vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, presidente del Comitato organizzatore e da cinque giovani dei cinque continenti (da Argentina, Sri Lanka, Norvegia, Mozambico e Nuova Zelanda: sono rispettivamente Agustina Brizuela, Sohan Francis Patrick, Maria Jordet, Sadia Mariano, Mozambico e Brandon Kengmana) in rappresentanza di tutto il popolo di Eof; dal card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; da suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero, da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria; dal prefetto di Perugia, Armando Gradone; da Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, dai rappresentanti delle famiglie francescane, dai membri del Comitato promotore dell’evento: Luigino Bruni, Francesca Di Maolo, dal presidente della Pro Civitate Christiana, don Tonio Dell’Olio e dal presidente della Fondazione Santuario della Spogliazione, don Cesare Provenzi.