Papa Francesco ad Assisi per incontrare i poveri, il racconto della visita | Foto e video

È il giorno della visita di Papa Francesco ad Assisi alla vigilia della giornata dei poveri che si celebra il 14 novembre

È il giorno della visita di Papa Francesco ad Assisi alla vigilia della giornata dei poveri che si celebra il 14 novembre.

La giornata di oggi è partita con un fuoriprogramma: il Santo Padre è infatti arrivato con mezz’ora di ritardo rispetto al previsto. Si sarebbe recato a far visita alle suore a Santa Chiara. Poi alle 9,30 l’arrivo a Santa Maria degli Angeli e, per prima cosa, la benedizione dei bambini presenti che lo hanno accolto con un cartellone con scritto “Bentornato”.

Donato un “Tau” a Papa Francesco

In piazza quindi l’accoglienza da parte – tra gli altri – del vescovo Sorrentino, del sindaco Stefania Proietti e del presidente della Ceu monsignor Boccardo. Con il primo cittadino che ha donato al Santo Padre un Tau.

Qui la diretta di Vaticannews

foto redazione rivista san francesco foto redazione rivista san francesco foto redazione rivista san francesco foto redazione rivista San Francesco

L’abbraccio ideale dei poveri

Ad accogliere nella giornata il Pontefice saranno i poveri, che formeranno un “abbraccio” ideale. Verranno consegnati simbolicamente al Papa da alcuni poveri il mantello e il bastone del Pellegrino, a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco per ascoltare la sua parola.

In Basilica è prevista la testimonianza di sei poveri (2 francesi, un polacco, uno spagnolo, 2 italiani) e a seguire la risposta del Santo Padre. Alle 10,30 una pausa, e alle 11 il rientro nella Basilica per un momento di preghiera con il Pontefice. A seguire la distribuzione del dono del Santo Padre ai poveri e i saluti conclusivi. Il Papa rientrerà poi in elicottero in Vaticano mentre i poveri saranno ospitati per il pranzo organizzato da tutte le Caritas dell’Umbria.

Un messaggio è arrivato anche dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti: “Con il suo ennesimo gesto di amore assoluto, Papa Francesco, oltre a eleggere Assisi come città messaggio del suo magistero, ci invita a mettere concretamente i poveri e i più fragili al centro in ogni nostro campo di responsabilità, primo tra tutti quello politico, e chiede di prenderci cura degli altri a partire dai poveri, facendolo egli stesso per primo .Con il suo agire Papa Francesco ci apre la strada per affrontare le sfide, quella della lotta a ogni povertà come quella, così intimamente legata, della questione ambientale, e ci chiede – come ha fatto nel suo messaggio ai delegati della Cop26 – di farlo ‘con decisioni concrete ispirate dalla responsabilità verso le generazioni presenti e future’“.

Papa Francesco ad Assisi, i video della giornata

(articolo in aggiornamento)