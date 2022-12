"Pane e politica", Ricci a Gualdo Tadino: "Vicino a chi è in difficoltà"

La tappa umbra del sindaco di Pesaro. Oggi incontro di Ali

Una riflessione sulla sinistra, sul suo essere vicino agli ultimi e sulla sua identità. La tappa umbra di “Pane e politica”, il tour per le famiglie italiane del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha fatto tappa lunedì 5 dicembre a Gualdo Tadino, a casa della famiglia Commodi. Intorno al tavolo Ricci, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e alcuni esponenti storici della sinistra locale, che si sono confrontati in un dialogo a cuore aperto su delusioni e speranze per il Partito democratico.

“La sinistra aiuti chi non è in grado di farcela”

“La sinistra è nata perché doveva aiutare chi non era in grado di farcela“, ha detto Ricci ricordando l’importanza del volontariato in quella che era la Giornata internazionale del volontariato. Da tutti i commensali al tavolo, l’allarme sul fatto che il Pd abbia perso la propria identità e che spesso non ci sia stato il giusto valore per la gavetta e per l’impegno costante, come invece avvenuto con Giorgia Meloni, considerata ovviamente lontana anni luce a livello politico, ma nei confronti della quale si riconosce coerenza e coraggio delle proprie idee.