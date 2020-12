Pandemia, i ragazzi del Centro "In Giardino" ospiti di Umbra Trekking Foligno - Tuttoggi

La Locomotiva Società Cooperativa Sociale ringrazia la FIE Valle Umbra Trekking di Foligno, per aver ospitato i minori con spettro autistico

Un ringraziamento di cuore al Presidente Carlo Valentini, al Consiglio direttivo e a tutti i soci per quanto hanno fatto per noi e per i nostri ragazzi in questo periodo così difficile, soprattutto per chi non ha strumenti per metabolizzare cambiamenti improvvisi e importanti come quelli che stiamo vivendo e che si riverberano su tutti gli aspetti della vita quotidiana e sulle relazioni interpersonali.

A causa della pandemia Covid-19, il Centro socio-riabilitativo “In Giardino” per minori con disturbo dello spettro autistico e il Servizio Giovani adulti, gestiti dalla nostra cooperativa in rapporto contrattuale con la USL Umbria 2, sono stati costretti ad annullare tutte le uscite esterne, per le note misure di sicurezza, ma allo stesso tempo necessitavano di un adeguato spazio, prevalentemente all’aperto, per poter proseguire le attività.

Fino al mese di ottobre, la FIE Valle Umbra Trekking di Foligno ha messo a disposizione l’Aula verde “Omero Savina” sita a Pale, per aiutarci a rispondere alle esigenze e alle necessità di servizi complessi come quelli dedicati a bambini e giovani con disturbo dello spettro autistico.

Il patio attrezzato per le attività con ampi e con grandi spazi esterni ombreggiati ha consentito di svolgere le attività in sicurezza con un ulteriore vantaggio: il contatto con la natura e la possibilità di lavorare con elementi naturali come sassi, foglie, bacche, fiori.

Questo ha fatto si che l’Aula verde diventasse in breve tempo per loro un luogo riconosciuto e familiare e la base ideale per piccole escursioni nei dintorni.

L’accoglienza non si è però limitata solo all’utilizzo della struttura, poiché l’associazione FIE si è fatta carico delle spese per le utenze maggiorate dalla nostra presenza e della cura degli spazi, compresi frequenti sfalci d’erba per far in modo che tutti potessero usufruire con tranquillità degli spazi esterni.

La stessa disponibilità è stata offerta per il periodo estivo anche ai Laboratori di Escursionismo del Servizio di Educativa territoriale del Comune di Foligno, un altro dei servizi che gestiamo.

Questa grande generosità, che è andata oltre l’aiuto concreto, ci ha reso evidenti gli aspetti migliori dell’essere umano che, con discrezione, quasi in silenzio, si mobilita quando emerge un bisogno per dare risposte a chi ne ha necessità, restituendoci un’immagine di vera disponibilità e di nobile altruismo. Per questo, in occasione delle festività, i ringraziamenti si uniscono ai nostri più cari Auguri di Buon Natale a tutti i soci della FIE Valle Umbra Trekking.

