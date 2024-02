Panathlon Area X, a Orvieto l'assemblea per il rinnovo delle cariche - Tuttoggi.info

si è svolta la assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Panathlon Area X (Associazione Benemerita del CONI) presso la sala consiliare di Orvieto

Questa domenica 18 febbraio si è svolta la assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Panathlon Area X (Associazione Benemerita del CONI) presso la sala consiliare di Orvieto. Scaduto il mandato della Governatrice Rita Custodi i cinque presidenti dei Club dell’Umbria hanno dato mandato, per il quadriennio 2024-2027 all’imprenditore perugino Carattoli Marcello, il compito di governare il Panathlon Area X. Inoltre sono stati eletti del Panathlon Club Terni, a scrutinio segreto, i soci Maurizio Torchio e Maria Silva Sodano per quel che riguarda il Collegio dei revisori contabili e Francesco Rizzo per il Collegio Arbitrale di Garanzia Statutaria. Soddisfazione del Presidente Benito Montesi (Presidente del Panathlon Club Terni) del risultato ottenuto dai soci Ternani Francesco Rizzo membro del direttivo del Panathlon Club Terni e adesso membro del Collegio Arbitrale di Garanzia Statutaria dell’area X.