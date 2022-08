Palio di Santo Spirito, Cascia si prepara per la II^ edizione - Tuttoggi

Quest’anno, infatti, alle frazioni partecipanti verrà chiesto di scegliere la coppia che le rappresenti durante l’evento, oltre alla persona che porterà lo stendardo, il podestà e i consoli, mentre per quanto riguarda le due sfide valide per l’assegnazione del Palio, la ‘Disfida con l’arco storico’ (sfida di tiro con l’arco il 19 agosto in piazza Aldo Moro alle 17.30) e i numeri eseguiti durante il ‘Gran galà equestre’ (il 20 agosto alle 21 al parcheggio di Porta Orientale), le frazioni saranno rispettivamente rappresentate dagli arcieri del Bosco sacro di Spoleto e dai professionisti equestri. Nel Palio di santo spirito troverà spazio, poi, la sfilata in costume storico accompagnata da suoni ed esibizioni a tema degli Sbandieratori e musici della Città di Amelia, il 19 agosto alle 19.30 tra piazza Aldo Moro e piazzale San Francesco dove seguirà la Cena medievale aperta a tutti (menù fisso, per info e prenotazioni: 074371401). Alle 21.30, inoltre, sempre in piazzale San Francesco, ‘Le frazioni si raccontano’; sarà l’occasione in cui appunto verranno presentate le peculiarità e le ricchezze del territorio casciano, allietata dall’esibizione degli sbandieratori e musici della Città di Amelia.

Sabato 20 agosto finale spettacolare con il Gran galà equestre, in cui abili professionisti si esibiranno in emozionanti numeri a cavallo. Una giuria di esperti valuterà le esibizioni e assegnerà i punteggi che sommati a quelli della Disfida con l’arco, sanciranno la frazione vincitrice del Palio di santo spirito 2022. Il vincitore sarà incoronato durante la cerimonia di assegnazione alle 23.30 al parcheggio di Porta Orientale.

Le emozioni a Cascia continueranno con la musica classica eseguita dalla Fidelio Ensemble, composta da Alessandro Golini (violino zigano), Sandro Paradisi (fisarmonica), Paolo Batistini (chitarra), Jury Pecci (percussioni) e dalla cantante jazz Maria Silvestri.

In programma, lunedì 22 agosto nel viale del Santuario, il concerto con musiche di Trevor Jones, Nicola Piovani, Luis Bacalov ed Ennio Morricone. Il concerto, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Umbria fa parte del calendario del progetto Omaggio all’Umbria.