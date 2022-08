Palio di San Rufino, ad Assisi vincono i balestrieri del San Francesco - Tuttoggi

“Il Palio quest’anno – le parole del presidente dei Balestrieri Assisi Claudio Mancinelli – ha proseguito la sua presenza in piazza del Comune con una mostra nella ex pinacoteca comunale sulle armi nel medievo, molto apprezzata dai turisti. Restano una forte attrazione per tutti durante il Palio e siamo presenti tutto l’anno in ogni evento significativo “. Erano presenti alla premiazione dei vincitori del palio e del tasso il sindaco di Assisi Proietti e l’assessore Cavallucci che hanno nuovamente ringraziato la Compagnia per la loro azione culturale e sociale per Assisi e la sua immagine.